Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau/ Kleve- Unfallflucht/ Blauer Fremdlack gesichert

Bedburg-Hau/ Kleve (ots)

Zwischen dem 06.04.2021 und dem 17.04.2021 beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten Land Rover Discovery. Der schwarze Land Rover stand in dieser Zeit des Öfteren auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Norbertstraße, am Fahrbahnrand der Bensdorpstraße und auf dem Gelände der LVR Klinik. Auffällig ist der blaue Fremdlack, der im Bereich des vorderen rechten Kotflügels gesichert werden konnte. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers um ein blau metallic farbendes Auto handelt und sucht Zeugen, die Angaben zum Fahrzeug und/ oder zum Fahrer machen können. Sie sollen sich bei der Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040 melden. (as)

