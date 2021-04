Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Wohnhaus

Emmerich (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Sonntag, 14:00 Uhr, und Montag (19. April 2021), 08:00 Uhr, in ein Reihenhaus an der Straße "Hinter der Alten Kirche" eingedrungen. Sie durchwühlten mehrere Räume nach Diebesgut und entwendeten eine Fahrradtasche, in der sich eine Geldbörse, ein Smartphone sowie ein Tablet befanden. Außerdem stahlen die Täter ein Apple Notebook. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cs)

