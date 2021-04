Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Schwarzer VW Polo beschädigt

zwei mögliche Unfallorte

Geldern (ots)

Am Mittwoch (14. April 2021) zwischen 15:00 und 16:00 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer in Geldern einen schwarzen VW Polo beschädigt. Als Unfallort kommen zwei Abstellorte des Wagens in Frage: Entweder ereignete sich die Unfallflucht auf dem unteren Geschoss eines Parkhauses am Westwall oder auf einem Schotterparkplatz an der Issumer Straße. Die linke Fahrzeugseite des VW erlitt einen Blech- und Lackschaden, an der Anstoßstelle blieb blauer Fremdlack zurück. Der Verursacher kam seinen Pflichten jedoch nicht nach und flüchtete. Zeugen, die an einer der beiden Örtlichkeiten einen Unfall gesehen haben, wenden sich bitte unter 02831 1250 an die Polizei Geldern. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell