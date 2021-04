Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Zustellerfahrzeug beschädigt

Zeugen gesucht

Geldern (ots)

Am Freitag (16. April 2021) gegen 10:30 Uhr stellte der Mitarbeiter eines Paketzustellers sein Firmenfahrzeug, einen weißen Ford Transit, am linken Fahrbahnrand der Straße Am Alten Bahndamm ab, um eine Lieferung zuzustellen. Als er nur wenige Minuten später zum Fahrzeug zurückkehrte, wies der Wagen einen Unfallschaden auf: Hinten rechts am Kotflügel und an der Stoßstange waren frische Dellen und Kratzspuren mit dunklem Farbabrieb zu erkennen. Der Verursacher war jedoch weitergefahren, ohne sich darum zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell