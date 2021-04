Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer- Einbruch/ Täter erbeuten über ein Dutzend Sättel

Kevelaer- Twisteden (ots)

Zwei unbekannte Täter drangen in der Nacht von Sonntag auf Montag (19. April 2021) gewaltsam in eine Sattelkammer ein und entwendeten eine Vielzahl von Sätteln. Das Reitergestüt liegt am Gagelweg und wird videoüberwacht. Die Aufzeichnungen zeigen zwei Täter, die von der Reithalle aus ein Fenster der Sattelkammer gewaltsam ausbauten und die Sättel durch das Fenster aus der Sattelkammer abtransportieren. Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen gesehen haben. Sie sollen sich bei der Kripo Goch unter Telefon 02823 1080 oder jeder anderen Polizeidienststelle melden. (as)

