Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim- Fahrzeug beschädigt, Hinweise erbeten

EttenheimEttenheim (ots)

Zu einer Fahrzeugbeschädigung kam es zwischen Samstagmittag 12:30 Uhr und Montagmorgen 7:00 Uhr in der Bienlestraße. Ein 31-jähriger Fahrzeugeigentümer parkte in dieser Zeit seinen Pkw am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Rheinstraße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den Pkw an der hinteren linken Fahrzeugseite und entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 2.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeipostens Ettenheim unter der Telefonnummer: 07822 44695-0 in Verbindung zu setzen.

