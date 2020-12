Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Unbekannter beschädigt parkendes Auto

RastattRastatt (ots)

Nach einer Unfallflucht sind die Beamten des Polizeirevier Rastatt auf der Suche nach Zeugen. Ein Seat parkte am Freitag, den 11.12., zwischen 15:40 Uhr und 15:55 Uhr auf dem Parkplatz eines Elektronikfachgeschäftes in der Straße "Im Wöhr", als dieser durch einen anderen PKW, vermutlich beim Ausparken, auf der Fahrerseite beschädigt wurde. An der Karosserie konnte hellblaue Lackantragungen festgestellt werden, die dem mutmaßlichen Verursacher zuzurechnen sind. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 5.000 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07222 761-0 bei den ermittelnden Beamten zu melden.

/nb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell