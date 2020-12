Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Marlen - Etliche Verstöße

KehlKehl (ots)

Auf Grund einiger Verstöße hat ein 28-Jähriger mit mehreren Anzeigen zu rechnen. Er wurde am Montag gegen 0:25 Uhr in der Kehler Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen, bei der etliche Verstöße festgestellt werden konnten. Zum einen hielt sich der junge Mann nach 20 Uhr mit einer weiteren Person im öffentlichen Raum auf und verstieß somit gegen die neu geltenden Corona-Beschränkungen. Des Weiteren wurde bei dem PKW-Fahrer bei freiwilligen Tests eine Alkoholisierung von über 0,7 Promille und offenbarer THC-Konsum festgestellt. Darüber hinaus wurde in dem mitgeführten Auto Marihuana und Haschisch aufgefunden. Bei der Kontrolle wies sich der 28-Jährige mit dem Ausweis seines Bruders aus und gab auch wiederholt falsche Personalien an, was eine Ordnungswidrigkeit darstellt. Nach einem Abgleich mit dem Fahrerlaubnisregister wurde darüber hinaus bekannt, dass der junge Mann sein Mietfahrzeug ohne entsprechende Fahrerlaubnis im öffentlichen Verkehr bewegte.

