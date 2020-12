Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Angriff auf Polizeibeamte

Nachdem sich ein 17-Jähriger mehrfach aggressiv gegenüber Polizeibeamte zeigte, ging dieser vergangenen Freitag kurz vor 19 Uhr bei einer Kontrolle schließlich mit erhobener Faust auf die Polizeibeamten los. Der junge Mann war bereits gegen 18:10 Uhr in der Brufertstraße auffällig geworden und wurde im Bereich eines Spielplatzes einer Kontrolle unterzogen. Seinem zu diesem Zeitpunkt bereits aggressiven und provokanten Verhalten konnte dabei deeskalierend entgegen getreten werden. Nur wenig später, gegen 18:50 Uhr, erreichte die Polizei eine erneute Meldung. Nun war der 17-Jährige offenbar lauthals schreiend im "Richard-Wagner-Ring" unterwegs. Bei der Überprüfung der Örtlichkeit, trat der Jugendliche den Polizeibeamten sofort mit erhobenen Fäusten entgegen und musste unter Anwendung von körperlicher Gewalt zu Boden gebracht werden. Auch in den Räumen des Polizeireviers und zuvor auf dem Transport dorthin wehrte sich der 17-Jährige mit allen Mittel gegen die Maßnahme. Es wurden mehrere Beamte verletzt, bedroht und beleidigt. Den Jugendlichen erwartet nun eine Anzeige wegen eines tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung in mehreren Fällen. Der Jugendliche wurde im Anschluss an die Maßnahmen in die Obhut von Angehörigen übergeben.

