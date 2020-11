Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbrecher gestört- Täter entkommen nach Einruch in Mehrfamilienhaus ++Salzhausen - Vollsperrung der L234 am 10. November 2020

Neu Wulmstorf

Einbrecher gestört- Täter entkommen nach Einruch in Mehrfamilienhaus

Als die Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Mittwoch gegen 17:45 Uhr, in der Theodor- Heuss- Straße in Neu Wulmstorf nach Hause kamen stellten sie fest, dass die Terrassentür zum rückwärtig gelegenen Garten aufgehebelt worden war. In dem Haus waren 2 Zimmer durch die Täter durchsucht worden. Da alle anderen Räumlichkeiten offensichtlich nicht durchsucht worden waren wird davon ausgegangen, dass die Täter das Haus fluchtartig verlassen haben, als die Familie nach Hause kam. Hinweise zum Diebesgut sind noch nicht bekannt.

Salzhausen - Vollsperrung der L234 am 10. November 2020

Am Dienstag, 10. November 2020, wird in der Zeit zwischen 09:00 bis 15:00 Uhr, die Landstraße 234 zwischen Salzhausen und Garstedt voll gesperrt. Grund hierfür ist eine revierübergreifende Beunruhigungsjagd auf insbesondere Schwarzwild, um das Risiko für die Ausbreitung der afrikanischen Schweinepest zu verringern. Eine Umleitungsstrecke ist ausgeschildert. Während dieser Zeit ist mit vermehrtem Wildwechsel und freilaufenden Jagdhunden im Raum Salzhausen/ Garstedt zu rechnen. Am Tag der Jagd ist das freie Betretungsrecht der Landschaft und des Waldes im betroffenen Bereich eingeschränkt.

