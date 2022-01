Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zeugen nach Graffiti-Schmierereien gesucht

Plate (ots)

Nach Graffiti-Schmierereien in der Nacht zum Donnerstag in Plate sucht die Polizei nun Zeugen des Vorfalls. An mehreren Türen eines Einkaufsmarktes in der Störstraße hatten unbekannte Täter Schmierereien in roter, weißer und blauer Farbe angebracht. Vermutlich dürften die Täter aus der Fan-Szene eines Fußballklubs stammen. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270) entgegen.

