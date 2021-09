Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Mehrere Einsätze in Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am 22.09.2021 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 08:04 Uhr in die Brunnenstraße zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür gerufen. Über ein Fenster gelangten die Einsatzkräfte in die Wohnung und konnten den Patienten an den Rettungsdienst übergeben. Der Einsatz endete um 08:20 Uhr.

Um 20:56 Uhr wurde das HLF zur Unterstützung für den Rettungsdienst alarmiert. Dem Patienten war es nicht mehr möglich einen Ring vom Finger zu entfernen. Die Einsatzkräfte entfernten diesen mittels Seitenschneider. Der Einsatz endete um 21:06 Uhr.

Am frühen Morgen des 23.09.2021 um 04:23 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einer Ölspur auf der Loherstraße alarmiert. Die Öspur erstreckte sich über mehrere Kilometer, auf der Loher- sowie der Breckerfelderstraße. Es wurden Warnschilder aufgestellt und eine Fachfirma zur Beseitigung angefordert. Der Einsatz endete für die Einsatzkräfte um 05:34.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell