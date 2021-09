Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Leuchtstoffröhre geht in Flammen auf

Beherztes Eingreifen verhindert Schlimmeres.

Ulm (ots)

Der Starter einer Leuchtstoffröhre, die in einer Tiefgarage montiert war, entzündete sich am Samstagabend gegen 20.50 Uhr auf Grund eines technischen Defekts. Als eine Bewohnerin des Mehrfamilienhauses in die Tiefgarage einfuhr, entdeckte sie die Flammen. Sie verständigte ihren Ehemann, der beherzt zugriff und die Leuchtstoffröhre aus ihrer Halterung zog. Danach löschte er die Flammen. Die alarmierte Feuerwehr lüftete die Tiefgarage. Nennenswerter Sachschaden entstand nicht.

