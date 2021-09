Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Aichelberg - Wohnwagen kippt um

Vier Personen erlitten schwere Verletzungen, als ein Wohnwagen auf der BAB 8 umkippte.

Am Samstagnachmittag gegen 14.00 Uhr war eine 28 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Pkw samt Wohnwagen auf der BAB 8 in Richtung Stuttgart unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Mühlhausen und Aichelberg schaukelte sich plötzlich der Wohnwagen auf. Das Gespann schleuderte über alle drei Fahrstreifen und krachte in die Mittelleitplanke. Dabei löste sich der Wohnwagen vom Pkw. Er prallte anschließend gegen ein Auto, das auf dem linken Fahrstreifen fuhr. Die Unfallverursacherin, ihr 32-jähriger Beifahrer sowie der 53 Jahre alte Autofahrer und seine 55-jährige Beifahrerin erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 65.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Richtungsfahrbahn Stuttgart ca. 30 Minuten komplett gesperrt werden. Es bildete sich ein ca. 7 Kilometer langer Rückstau.

