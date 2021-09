Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Motorradfahrer verliert Kontrolle/schwer verletzt

Der 42-jähriger Motorradfahrer fuhr am Freitagabend auf der Heufelder Straße aus Heufeld in Richtung Ehingen. Kurz vor dem Kreisverkehr in Ehingen kam er in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, und fuhr gegen einen Laternenmast. Der Fahrer wurde schwer verletzt vom Rettungswagen in eine Klinik verbracht. Am Motorrad entstand nur geringer Sachschaden.

