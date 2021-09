Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schemmerhofen - Ein Verletzter und hoher Schaden

Bei Schemmerhofen sind am Donnerstag zwei Autos zusammengestoßen.

Ulm (ots)

Kurz vor 16 Uhr ereignete sich der Unfall auf der B465, berichtet die Polizei. Eine 41-Jährige fuhr von Altheim her in die Bundesstraße. Sie achtete aber nicht auf den Verkehr. Deshalb stieß ihr Auto mit dem eines 34-Jährigen zusammen. Dessen Wagen schleuderte von der Straße und blieb in einem Feld stehen. Der 34-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. An den Autos entstand jeweils Totalschaden, insgesamt rund 40.000 Euro, so die Polizei. Sie ermittelt jetzt gegen die 41-Jährige. Die Frau musste eine Sicherheit hinterlegen, weil sie keinen Wohnsitz in Deutschland hat.

++++++ 1685388

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell