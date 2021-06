Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Stromberg. Führerschein eines Autofahrers sichergestellt

Warendorf (ots)

Die Polizei stellte einen Führerschein wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt am Samstag, 5.6.2021, 4.00 Uhr auf der Straße Am Borgkamp in Stromberg sicher. Die Beamten hielten einen 27-jährigen Autofahrer dort zwecks Kontrolle an. Da sie in der Atemluft des Strombergers Alkoholgeruch feststellten, ließen sie den Mann einen Vortest durchführen. Weil dieser positiv war, nahmen die Einsatzkräfte den Stromberger mit und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen. Des Weiteren leiteten sie ein Ermittlungsverfahren gegen den 27-Jährigen ein.

