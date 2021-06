Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Zeugen nach Brand gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht werden Zeugen, die Angaben zu einem Brand an der Straße Am Lienener Damm in Ostbevern machen können. Eine vorbeikommende 21-jährige Fahrradfahrerin entdeckte das Feuer am Samstag, 5.6.2021, gegen 16.20 Uhr und informierte die Feuerwehr. Kräfte der Feuerwehr löschten den Brand des Abfalleimers, der unter dem Abdach eines zur Zeit im Umbau befindlichen Discounters stand. Durch das Feuer entstand ein Gebäudeschaden im Eingangsbereich. Einer 39-jährigen Ostbeveranerin fielen unmittelbar vor Brandentdeckung vier Jugendliche auf. Ob die Personen mit dem Brand im Zusammenhang stehen ist unklar. Wer hat dort verdächtige Personen gesehen? Wer kann weitere Angaben zu diesen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell