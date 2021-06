Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. E-Scooter-Fahrer nach Zusammenstoß mit Mädchen gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Fahrer eines E-Scooters, der am Samstag, 5.6.2021, 16.20 Uhr mit einem Mädchen an der Straße Am Sudholtshof in Ahlen zusammenstieß. Die 12-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad einen Zuweg vom Erlengrund Park in Richtung Pappelweg. In Höhe der Ecke Pappelweg/Am Sudholtshof kam es zum Zusammenstoß mit dem Unbekannten. Dieser befuhr mit seinem E-Scooter einen anderen Zuweg, ebenfalls aus dem Erlengrund Park kommend. Die Ahlenerin verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde von einer Freundin begleitet. Der Fahrer des E-Scooters flüchtete in Richtung der Straße Am Sudholtshof. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem flüchtigen E-Scooter-Fahrer machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

