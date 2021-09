Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Trunkenheitsfahrt mit Folgen - Heidenheim

Eine 45-jährige Frau hat am frühen Freitagabend in Heidenheim für Aufsehen gesorgt. Die Frau war Verkehrsteilnehmern aufgefallen, als sie mit ihrem Skoda in der Heidenheimer Innenstadt unterwegs war. Die Autofahrerin war in deutlichen Schlangenlinien unterwegs und alle Versuche anderer Verkehrsteilnehmer, die Autofahrerin zum Anhalten zu bewegen, schlugen fehl. Im Bereich der Grimmstraße endete die Fahrt dann jäh, als die Frau einen geparkten VW Polo rammte. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Lediglich die beiden Autos wurden in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden beläuft sich auf gut 2.500 Euro. Nach ersten Ermittlungen der Polizei Heidenheim stand die Frau deutlich unter Alkoholeinfluss und war nicht mehr fahrtauglich. Ihren Führerschein musste die Autofahrerin an Ort und Stelle abgeben und sieht nun einem Strafverfahren entgegen.

