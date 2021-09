Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Senior missachtet Vorfahrt - Geislingen

Ulm (ots)

Am späten Freitagmittag befuhr ein 84 Jahre alter Mann, gemeinsam mit seiner 78-jährigen Beifahrerin, den land- und forstwirtschaftlichen Weg in der Nähe Aufhausen, welcher die Kreisstraße 1436 kreuzt. An der Kreuzung hielt der Mann zunächst mit seiner Mercedes A-Klasse an. Als er dann in die Kreuzung einfuhr, übersah er einen von links aus Richtung Bad Ditzenbach kommenden 26-jährigen, mit seinem Ford Fiesta. Dieser kam nach dem Aufprall im angrenzenden Maisfeld zum Stillstand. Der 26-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in eine nahegelegene Klinik verbracht. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

