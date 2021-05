Polizei Coesfeld

Lüdinghausen, B235

Verkehrsunfall mit Flucht, 19-jährige Autofahrerin stand unter Drogeneinfluss

Coesfeld

Am Sonntag (16.05.21), gegen 06.30 Uhr erhielt die Polizei von einem Zeugen Kenntnis über ein Auto, dass im Straßengraben der B 235 in Höhe des Schliekerparks stehen soll. Das Fahrzeug war unfallbeschädigt, die Airbags hatten ausgelöst, es befand sich jedoch keine Person mehr im oder am Fahrzeug. Im Rahmen der Fahndung konnte in der Nähe eine 19-jährige Lüdinghausenerin zu Fuß angetroffen werden. Diese räumte ein, mit dem Auto gefahren zu sein. Da sie augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand, wurde ihr auf der Polizeiwache Lüdinghausen von einer Ärztin eine Blutprobe entnommen. Das Auto wurde sichergestellt und ein Strafverfahren gegen die 19-Jährige eingeleitet.

