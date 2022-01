Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Erhebliche Verkehrsbehinderungen nach Verkehrsunfall

Parchim (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in Parchim kam es zu erheblichen Behinderungen im Berufsverkehr. Ersten Erkenntnissen zufolge prallte auf der Kreuzung Südring, Höhe Ebelingstraße, ein PKW mit einem verkehrsbedingt haltenden Auto zusammen, welches dabei in den Gegenverkehr geschoben wurde und dort mit einem Kleintransporter kollidierte. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand, allerdings kam es zu erheblichen Sachschäden, wobei sich der entstandene Gesamtschaden auf ca. 20.000 Euro belaufen soll. Alle drei Fahrzeuge mussten anschließend abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge kam es für rund 90 Minuten zu Sperrungen an der Unfallstelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell