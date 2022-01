Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zwei Verletzte bei Zusammenstoß zweier PKW

Parchim (ots)

Beim Zusammenstoß zweier PKW sind am Mittwochnachmittag in Parchim zwei Autofahrerinnen verletzt worden, eine davon schwer. Der Vorfall ereignete sich an einer Straßenkreuzung auf dem Ostring. Eine der beiden Autofahrerinnen erlitt dabei eine Handfraktur. Sie wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. Die andere Autofahrerin ist mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht worden. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu beseitigen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme kam es zeitweise zu Behinderungen im Straßenverkehr. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.

