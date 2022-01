Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Drei Verkehrsunfälle auf der B 321

Friedrichsruhe (ots)

Bei drei Verkehrsunfällen auf der B 321 zwischen Severin und Friedrichsruhe ist am Mittwochmorgen ersten Schätzungen zufolge ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 24.000 Euro entstanden. Personen wurden nicht verletzt. Gegen 06:30 Uhr kam zunächst eine Autofahrerin auf glatter Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem PKW gegen eine Schutzplanke. Etwa 30 Minuten später geriet unweit davon ein weiterer PKW auf glatter Straße außer Kontrolle und kollidierte ebenfalls mit einer Schutzplanke. Kurz darauf kam es an selber Stelle zu einem Auffahrunfall. Ein PKW prallte gegen ein stehendes Auto, dessen Fahrer wegen des vorangegangenen Unfalls verkehrsbedingt angehalten hatte. Im Zuge der Bergungsarbeiten musste die B 321 an der Unfallstelle für ca. 30 Minuten voll gesperrt werden. Die Polizei informierte umgehend den Winterdienst.

