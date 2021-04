Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 29. April 2021, gegen 11.40 Uhr befuhr ein 44-jähriger Papenburger mit seinem Auto die Elisabethfehner Straße. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem waren an dem PKW falsche Kennzeichen angebracht. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Kennzeichen wurden sichergestellt und eine Weiterfahrt untersagt.

Bösel - Fahren mit hoher Geschwindigkeit

Während einer Streifenfahrt in der Hauptstraße am 29. April 2021, gegen 15.00 Uhr wurde der Polizeiwagen von einem Auto überholt, das anschließend mit Geschwindigkeiten von bis zu 180 km/h seine Fahrt fortsetzte. Hierbei durchfuhr er eine 70er Zone mit ca. 140 km/h. Der Fahrzeugführer, ein 23-jähriger Friesoyther, bestritt bei der anschließenden Kontrolle die vorgeworfenen Geschwindigkeiten. Gegen den Friesoyther wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Donnerstag, 29. April 2021, gegen 15.08 Uhr befuhr ein 18-jähriger Saterländer mit seinem Auto die B72 in Richtung Friesoythe. Hierbei fuhr er über ein auf der Fahrbahn liegendes Handtuch, welches sich beim Überfahren um die Vorderachse des PKW gewickelt und damit die Lenkung des Wagens blockiert hatte. Durch das Blockieren der Lenkung kam der Saterländer nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr dort gegen eine Leitplanke. Der Saterländer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell