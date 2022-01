Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 12.01.2022

Goslar (ots)

Goslar

- Fahrt unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 11.01.2022, um 14:40 Uhr, wurde ein 29-jähriger Goslar in seinem Pkw in der Talstraße kontrolliert. Im Rahmen eines durchgeführten Drogentests konnte festgestellt werden, dass der Goslarer während der Fahrt unter dem Einfluss von Opiaten stand. Es wurde daher eine Blutprobenentnahme veranlasst und anschließend die Weiterfahrt untersagt.

Bad Harzburg

- Schwerpunktkontrolle des gewerblichen Güterverkehrs

Am Dienstag, 11.01.2022, in der Zeit von 09:00 Uhr - 14:00 Uhr, wurde in der Nordhäuser Straße in Bad Harzburg eine Kontrolle des gewerblichen Güterverkehrs durchgeführt.

Im Rahmen dieser Kontrolle wurden bei neun kontrollierten Lkw-Fahrern Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, welche in fünf Fällen so gravierend waren, dass sie ein Fahrverbot nach sich ziehen werden. Bei erlaubten 20 km/h konnte bei einem Fahrer der traurige Höchstwert von 92 km/h festgestellt werden. Neben einem Bußgeldbescheid erwartet diesen Kraftfahrer ein mehrmonatiges Fahrverbot.

Weiterhin konnte u.a. ein Verstoß gegen die Ladungssicherung festgestellt werden.

Neben eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden die festgestellten Verstöße mit Sicherheitsleistungen in Höhe von 1.760 Euro geahndet.

i.A. Brych, PK

