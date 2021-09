Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210912 - 1116 Frankfurt-Ostend: Vermeintliche Möbelkäufer entpuppen sich als Trickdiebe

Frankfurt (ots)

(hol) Am Freitag (10.09.21) erbeutete ein Diebespaar Schmuck im Wert mehrerer zehntausend Euro aus der Wohnung einer 86-jährigen Frau. Das Pärchen war aufgrund von inserierten Möbelstücken erschienen und hatte so Zutritt zu der Wohnung erlangt.

Gegen 15:00 Uhr erschien das Paar bei der 86-Jährigen in der Scheidswaldstraße, nachdem es sich telefonisch aufgrund einer Verkaufsanzeige angekündigt hatte. Die Seniorin hatte nämlich Möbelstücke inseriert. Während das Duo in der Wohnung die zum Verkauf stehenden Einrichtungsgegenstände begutachtete, bat die Frau die Rentnerin um ein Glas Wasser. Zu diesem Zweck gingen beide in die Küche, wo die Frau ihre Gastgeberin in ein Gespräch verwickelte. Diese Zeit nutzte der Mann, um unbemerkt das Wohnzimmer zu durchsuchen und Schmuck und Bargeld im Wert mehrerer zehntausend Euro zu stehlen. Anschließen verließen beide die Wohnung der bis dato ahnungslosen Seniorin. Sie stellte den Diebstahl erst danach fest und verständigte die Polizei.

Täterbeschreibung:

Männlich, 25-30 Jahre alt, schlank, dunkle Haare. Bekleidet mit langer dunkler Hose und blauen Einweghandschuhen. Sprach gebrochen Deutsch.

Weiblich, 25-30 Jahre alt, schlank, dunkle schulterlange Haare. Dunkel gekleidet, sprach ebenfalls gebrochen Deutsch

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 069 / 755 - 53110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell