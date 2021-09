Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210912 - 1115 Frankfurt-Oberrad: Einbrecherduo ertappt

Frankfurt (ots)

(hol) Am Samstagabend beobachtete ein Zeuge zwei Männer in Oberrad, von denen einer über den Balkon in eine Wohnung einstieg. Die hinzugerufene Polizei nahm anschließend einen Tatverdächtigen fest.

Gegen 22:00 Uhr nahm der Zeuge die beiden Männer im Grazer Weg wahr. Während einer Schmiere stand, stieg der andere über den Balkon in eine Wohnung ein. Anschließend reichte er seinem Komplizen Diebesgut herunter. Der Zeuge verständigte die Polizei. Derweil entfernten sich die beiden Täter wieder von dem Haus. Im Rahmen der unverzüglich eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen traf die Polizei die beiden Tatverdächtigen an, die daraufhin sofort die Beine unter die Arme nahmen. Während die Beamten einen der Flüchtenden einholen und festnehmen konnten, gelang dem zweiten die Flucht. Bei der Absuche des Fluchtwegs fand die Polizei zudem die zuvor aus dem Haus entwendete Beute.

Der 22-jährige festgenommene Tatverdächtige wurde im Anschluss an die strafprozessualen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

