Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Autoscheibe eingeschlagen, Tauchzubehör entwendet

Bad Dürkheim (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, den 17.09.2020, gegen 19:00 Uhr bis Freitag, den 18.09.2020, gegen 10:00 Uhr wurde die Seitenscheibe eines parkenden Autos eingeworfen, welches neben der Kreisstraße 5 zwischen Erpolzheim und Bad Dürkheim-Ungstein in dortigem Grünstreifen abgestellt worden war. Anschließend entwendete der unbekannte Täter im Fahrzeug deponierte Tauchausrüstung. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen getroffen haben, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim in Verbindung zu setzen unter Tel. 06322/963-0 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

SB: Wunner, PHK



