Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Betrügerischer Anruf/Gewinnversprechen

Bad Dürkheim (ots)

Am Donnerstag, den 17.09.2020, gegen 15:00 Uhr wurde eine 78-jährige Frau aus Bad Dürkheim Opfer eines Betruges. In einem Telefonat wurde ihr ein Gewinnversprechen eröffnet. Angeblich habe sie eine Reise gewonnen. Der Anrufer verwickelte die Dame derart in ein Gespräch, dass dieser ihre Bankdaten in Erfahrung bringen konnte. Die Dame verständigte am Folgetag unverzüglich ihre Bank. Bis dato war keine Abbuchung erfolgt.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: Geben Sie gegenüber Ihnen unbekannten Anrufern niemals Bank- oder personenbezogene Daten preis! Sollten Sie den Anrufer nicht verifizieren können, empfiehlt es sich, das Gespräch unverzüglich zu beenden. Sollten Sie Opfer eines betrügerischen Anrufes geworden sein oder sonstige verdächtige Anrufe erhalten, so melden Sie dies bitte Ihrer zuständigen Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim



Telefon: 06322 / 963 - 0

Telefax: 06322 / 963 - 120

pibadduerkheim@polizei.rlp.de



SB: Wunner, PHK



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell