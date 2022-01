Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 11.01.2022

GS-Oker

-Brand eines Wertstoffcontainers

Am 10.01.2022, zwischen 18.00 Uhr - 19.20 Uhr, geriet im Kästeweg aus bislang ungeklärter Ursache ein Wertstoffcontainer für Altpapier in Brand. Durch die Rauchentwicklung wurde auch der Flur eines angrenzenden Mehrfamilienhauses durch Verrußung in Mitleidenschaft gezogen.

Ein 50-jähriger Bewohner dieses Hauses wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation durch den ebenfalls angeforderten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr löschte den Container zeitnah und vollständig ab. Der entstandene Schaden wird auf rund 400 EUR geschätzt.

Das zuständige 1. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes bittet um sachdienliche Hinweise unter der 05321 / 3390.

Harlingerode

-Hoher Sachschaden bei Einbruch in Arztpraxis

Bislang unbekannte Täter drangen im Zeitraum von Sa., 08.01.2022, 07:00 Uhr - Mo., 10.01.2022, 07:30 Uhr, gewaltsam in eine Arztpraxis in der Landstraße ein und betraten anschließend nahezu alle Räume, wobei sie dortigen Schränke und Regale durchwühlten.

Darüber hinaus wurde die gesamte Arztpraxis massiv beschädigt, wobei Waschbecken und Kellerräume überflutet sowie PCs und Telefone augenscheinlich mit Wasser übergossen wurden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand machten die Täter bei dem Einbruch keine Beute. Der Sachschaden ist mit geschätzten 15.000 EUR jedoch beträchtlich.

Die Polizei Goslar bittet um sachdienliche Hinweise zu den Tätern unter der 05321 / 3390.

-Lüdke, KHK-

