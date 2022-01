Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Schaufensterscheibe eingeschlagen:

Am Montag, den 10.01.2022, gegen 23.55 Uhr, meldete sich eine Zeugin bei der Polizei, weil sie gesehen habe, dass zwei männliche Personen die Schaufensterscheibe eines Geschäftes in der Herzog-Wilhelm-Straße mit einem nicht bekannten Werkzeug eingeschlagen haben. Die bislang unbekannten Täter seien gleich nach der Tat zu Fuß in Richtung Fußgängerzone geflüchtet.

Einbruch in Schulgebäude:

In der Zeit von Montag, den 10.01.2022, 19.00 Uhr bis Dienstag, den 11.01.2022, 07.00 Uhr verschaffte/n sich bislang unbekannte/r Täter nach Einschlagen eines Fensters Zutritt in das Schulgebäude an der Deilichstraße. Innerhalb des Gebäudes wurden verschiedene verschlossene Türen mit Gewalt geöffnet und die Räume betreten. Ob etwas entwendet wurde steht bislang nicht abschließend fest.

Zeugen die Hinweise zu den Vorfällen geben können werden gebeten sich bei der Polizei Bad Harzburg zu melden.

