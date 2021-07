Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Bergzabern (ots)

Ca. 5500 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall in der Zeppelinstraße in Bad Bergzabern. Beim Abbiegen streifte am Montag, 05.07.2021, 07.30 Uhr, ein LKW mit Auflieger einen geparkten PKW der am rechten Fahrbahnrand geparkt war.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell