Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau

Herxheim - Geschwindigkeitskontrollen

Landau (ots)

27 Verstöße gegen die erlaubte Höchstgeschwindigkeit stellten Beamte der Polizei Landau am Dienstag bei Geschwindigkeitskontrollen in Landau und Herxheim fest. Zunächst waren am Morgen Kontrollen in der Godramsteiner Hauptstraße durchgeführt worden. Von 70 gemessenen Fahrzeugen waren 20 Autofahrer zu schnell unterwegs. Bei der Kontrolle Am Kleinwald im Herxheim wurden 55 Fahrzeuge gemessen und sieben Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der Schnellste war hier mit 73 km/h bei erlaubten 50 km/h unterwegs.

