Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - "Zettel" hinterlassen reicht nicht

Germersheim (ots)

Immer noch kommt es vor, dass Autofahrer insbesondere nach einem "Parkrempler" an dem beschädigten Auto des Unfallgegners einen Zettel mit den persönlichen Daten hinterlassen und sich dann vom Unfallort entfernen. Ein 30-jähriger Autofahrer streifte gestern Abend in der Theodor-Heuss-Straße einen geparkten PKW. Statt sich umgehend mit der Polizei in Verbindung zu setzen, hinterließ er einen Zettel und fuhr davon. Rechtlich stellt dies eine Unfallflucht dar, weshalb gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell