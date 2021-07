Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim/Lingenfeld - Durchfahrtsverbote überwacht

Bellheim/Lingenfeld (ots)

Am Montagmorgen kontrollierte die Polizei von 09 -10 Uhr das Durchfahrtsverbot in der "Hintere Straße" in Bellheim. Erfreulicherweise konnten in diesem Zeitraum keine Verstöße festgestellt werden. Im Anschluss nahmen sich die Beamten dem Durchfahrtsverbot "Am Hirschgraben" in Lingenfeld an. Hier mussten insgesamt 13 Autofahrer verwarnt werden. Zudem wurden an sieben Fahrzeugen technische Mängel festgestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell