POL-PDLD: Edenkoben - Polizei nimmt Einbrecher fest

Edenkoben (ots)

Am frühen Morgen (06.07.2021, 00.14 Uhr) konnte in der Hochschule für Finanzen in der Luitpoldstraße ein 27 Jahre alter Einbrecher festgenommen werden. Er war in das Objekt eingebrochen, als er plötzlich von der Streife überrascht und festgenommen wurde. Derzeit wird geprüft, ob er auch für zwei zurückliegende Einbrüche in die Finanzhochschule verantwortlich ist. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

