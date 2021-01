Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Frau belästigt - Polizei sucht Zeugen

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem tatverdächtigen Mann, der eine Frau aus Bottrop belästigt haben soll. Die 45-Jährige traf nach eigenen Angaben bereits am 28. Dezember 2020 auf den unbekannten Mann. Sie selbst war an dem Montagabend, gegen 19.30 Uhr, mit dem Hund am "Kirchschemmsbach" spazieren. Am Bachlauf, zwischen Aegidistraße und Rippelbeckstraße, fiel ihr dann ein Mann auf, der mehrfach an ihr vorbeiging und sich dabei selbst befriedigte. Der Mann ging anschließend in Richtung Aegidistraße. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 1,60m groß, braune Haare, bekleidet mit einem blauen Kapuzenhoodie, einer dunklen Jogginghose und einer schwarzen Jacke, außerdem trug er eine dunkle Cappy. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Annette Achenbach

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

