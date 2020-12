Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Pedelec-Fahrer verletzt - Sperrung in Bulmke-Hüllen

Bei einem Verkehrsunfall in Bulmke-Hüllen wurde am Dienstagnachmittag, 29. Dezember 2020, ein 62-Jähriger verletzt. Gegen 17.10 Uhr stieß der Gelsenkirchener mit seinem Pedelec im Kreisverkehr an der Hohenzollernstraße / Wildenbruchstraße / Europastraße mit einem 56-jährigen Autofahrer zusammen. Bei dem Sturz verletzte sich der Pedelec-Fahrer. Er musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Polizei sperrte die Wildenbruchstraße in Fahrtrichtung Europastraße und die Hohenzollernstraße in Richtung Ückendorfer Straße für die Zeit der Unfallaufnahme.

