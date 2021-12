Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Höhn - Verkehrsunfall mit Flucht

56462 Höhn (ots)

Am 20.12.21, um 17:05 Uhr, kam es in 56462 Höhn, Grubenstraße, zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Eine 38-jährige PKW-Fahrerin befuhr mit ihrem weißen VW Scirocco die Grubenstraße aus der Rheinstraße in Richtung Großseifener Straße. Kurz vor dem Bahnübergang kam der Fahrerin ein dunkler PKW entgegen, der sich sehr weit auf der Fahrspur der 38-jährigen befand. Beide Fahrzeug stießen mit den Außenspiegeln zusammen. An beiden PKW entstand Sachschaden. Der entgegenkommende PKW entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An dem PKW der 38-jährigen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 300,- Euro. Vor Ort wurden Teile des flüchtigen PKW gefunden. Dabei handelt es sich um einen PKW Subaru. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Der flüchtige Fahrzeugführer sowie Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Westerburg, Tel: 02663-98050 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell