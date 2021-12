Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Wohnungseinbruchdiebstahl

Kaltenholzhausen (ots)

Am 19.12.2021 kam es in der Zeit von 18:30 Uhr bis 22:30 Uhr zu einem vollendeten Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Borngarten". Der oder die Täter drangen durch Aufhebeln einer Terrassentür in das Objekt ein und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. In der Nachbarschaft war wenige Tage zuvor ein weißer Lieferwagen aufgefallen, dessen wohl unseriös erscheinenden Insassen Dachreparaturen anboten. Gegebenenfalls besteht hier ein Zusammenhang. Die Polizei bitte Zeugen, welche Angaben zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen, auch in den Tagen vor der Tat, machen können, ihre Beobachtungen zu melden.

