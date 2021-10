Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Kaiserslautern (ots)

Am Samstag zwischen 11:45 Uhr und 12:15 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des ALDI-Marktes in der Mainzer Straße. Eine Fahrerin parkte dort während des Einkaufs ihren PKW. Als sie zu diesem zurückkehrte, konnte sie einen Schaden am Heckstoßfänger sowie am Kennzeichen feststellen. Der Unfallverursacher hatte sich allerdings nicht bemerkbar gemacht, sondern die Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern verlassen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter pikaiserslautern1@polizei.rlp.de oder 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.|PvD

