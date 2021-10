Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ungewöhnliche Raucherpause ruft Polizei auf den Plan

Mackenbach (ots)

Die ungewöhnliche Art und Weise einer 23-Jährigen zu ihrem Raucherplatz zu kommen, hat am Freitagabend einen Polizeieinsatz ausgelöst. Zeugen hatten bei der Polizei gemeldet, dass eine verdächtige Person gerade in eine Kellerwohnung einbrechen würde. Vor Ort konnten die hinzugeeilten Beamten schnell Entwarnung geben: bei der vermeintlichen Einbrecherin handelte es sich in Wirklichkeit um die Bewohnerin der betreffenden Kellerwohnung. Aber die Beobachtung der Mitteiler war dennoch korrekt: die junge Dame gab an, so wie üblicherweise durch das Kellerfenster geklettert zu sein, um im Freien zu rauchen.

