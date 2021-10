Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zwei Autos gehen in Flammen auf

Enkenbach-Alsenborn (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag sind zwei Autos in der Sandhofstraße in Enkenbach-Alsenborn abgebrannt. Die beiden nicht angemeldeten Fahrzeuge standen beim Eintreffen der örtlichen Feuerwehr in Vollbrand, konnten aber von der Wehr schnell gelöscht werden, bevor das Feuer sich weiter ausbreiten konnte. Die Kriminalpolizei nahm vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache auf.

