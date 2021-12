Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unfallflucht unter Alkoholeinwirkung

Wirges (ots)

Am Samstag, den 18.12.2021, um 20:25 Uhr, prallte ein Pkw BMW gegen eine Begrenzungsmauer in der Samoborstraße in der Ortlage Wirges. Der Unfallverursacher setzte nach der Kollision seine Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung und Ermittlungen an der Unfallörtlichkeit konnten die eingesetzten Polizeikräfte zeitnah eine Wohnanschrift in der VG Wirges anfahren. Dort wurde der geflüchtete Pkw-Fahrer angetroffen. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, da sich im weiteren Verlauf herausstellte, dass der 31-jährige Mann nicht im Besitz eines Führerscheins war und dazu unter Einfluss von Alkohol die Verkehrsunfallflucht begangen hatte.

