Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Höchstenbach - Mehrere Farbschmierereien - Zeugen gesucht

Höchstenbach (ots)

Im Zeitraum, Mittwoch 15.12.2021, 18 Uhr bis Donnerstag, 16.12.2021, 06 Uhr wurden an der evangelischen Kirche und an der Mehrweckhalle in Höchstenbach mehrere Farbschmierereien mit blauer Farbe angebracht/aufgesprüht. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de.

