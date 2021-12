Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an PKW in Meudt

56414 Meudt (ots)

Durch bisher unbekannte TäterIn wurden am 13.12.2021 im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 10:00 Uhr an einem PKW, der an der Gangolfushalle Meudt (Veranstaltungshalle) geparkt war, zwei Reifen beschädigt. Zeugen, die die Tat möglicherweise beobachtet haben oder Hinweise zu einem Täter bzw. einer Täterin machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Westerburg zu melden.

