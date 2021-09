Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Schiffsunfall

Tonnenanfahrung im Bereich der Mainmündung

Wiesbaden (ots)

Am 16.09.21 gegen 07:52 Uhr befuhr das mit 971t Mais beladene, 80m lange Gütermotorschiff den Main zu Tal. Kurz vor der Mündung in den Rhein kam es zum Ausfall der Hauptantriebsmaschine. Dem verantwortlichen Schiffsführer gelang es das Schiff unbeschadet auf den Rhein zu manövrieren und dort ein Notankermanöver durchzuführen. Durch den ausgeworfenen Anker und die einsetzende Querströmung des Rheins geriet das antriebslose Schiff in eine Drehbewegung. Infolge dessen wurde es gegen eine sich dort befindliche Fahrrinnentonne gedrückt. Die Tonne samt Verankerung wurde verschoben, Schiff und Tonne blieben aber unbeschädigt. Aufgrund der Liegeposition kam es zu einer geringfügigen Beeinträchtigung der Schifffahrt. Kurze Zeit später gelang es die Antriebsmaschine wieder in Gang zu setzten und einen wenige Meter entfernten Ankerliegeplatz auf der Reede Wiesbaden anzulaufen. Dort angekommen wurde durch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt ein Weiterfahrverbot, bis zur technischen Abnahme des Schiffs durch einen Sachverständigen ausgesprochen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Sachbearbeitung erfolgt durch die WSPSt. Wiesbaden.

