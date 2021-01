Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken/Weeze - Traurige Gewissheit: Vermisster Dinslakener tot gefunden (Korrekturmeldung)

Bereits am vergangenen Dienstag (29.12.2020) gegen 15:30 Uhr fand eine 47-jährige Spaziergängerin in einem Wald in Wemb einen Leichnam.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei und eine Obduktion ergaben, dass es sich bei dem Toten um einen 45-jährigen Dinslakener handelt, der seit April vergangenen Jahres vermisst wurde.

Damals wurden auch Waldstücke in Weeze und Umgebung mit Einsatzhundertschaften und Diensthunden durchsucht. Leider ohne Erfolg.

Ein Verbrechen wird durch die Polizei derzeit ausgeschlossen.

